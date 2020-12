Europa League, Gruppo B: Arsenal già primo e contento. Molde e Rapid si giocano i sedicesimi

Nel Gruppo B di Europa League questa sera resta da decidere solo la seconda qualificata ai sedicesimi visto che l'Arsenal ha già conquistato la qualificazione e anche il primo posto vincendo tutte le partite disputate fino ad ora. Il Molde si qualificherà se non perderà ma anche nel caso in cui dovesse perdere con uno scarto di un gol e segnandone almeno uno. Il Rapid Vienna passerebbe solo battendo il Molde per 1-0 oppure con due gol o più gol di scarto. Il Dundalk è già eliminato.

Gruppo B

L'Arsenal (15) è già qualificato come primo del girone.

Il Molde (9) si qualifica se non perde ma anche se viene sconfitto con lo scarto di un gol e andando in rete.

Il Rapid Vienna (6) passa ai sedicesimi vincendo per 1-0 o con due o più gol di scarto.

Il Dundalk (0) già è eliminato.