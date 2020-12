Europa League, Gruppo C: Slavia e Bayer si giocano il primo posto. Nizza già eliminato

Nel Gruppo C di Europa League si conoscono già i nomi delle due qualificate ma non della gerarchia del passaggio del turno, con Slavia e Bayer Leverkusen che se la giocheranno nello scontro diretto in Germania. Lo Slavia Praga si qualifica come prima se vince o pareggia, mentre il Bayer può solo vincere per ottenere un buon piazzamento per il sorteggio. Inutile la sfida tra Hapoel Beer-Sheva e Nizza, entrambe già eliminate.

Gruppo C

Lo Slavia Praga (12) si qualifica come primo se batte il Bayer o pareggia.

Il Bayer Leverkusen (12) passa come primo se batte i cechi.

Il Nizza (3) è già eliminato.

L'Hapoel Beer-Sheva (3) è già eliminato.