Europa League, Gruppo D: sfida Rangers-Benfica a distanza per il primo posto

vedi letture

Nel Gruppo D di Europa League si conoscono già le squadre che andranno avanti e potranno partecipare al sorteggio per i sedicesimi di finale ma resta da decidere il piazzamento finale nel girone. Rangers e Benfica sono già qualificate, con gli scozzesi che passeranno come primi in caso di vittoria contro il Lech Poznan o comunque con lo stesso risultato ottenuto dal Benfica sul campo dello Standard Liegi. I portoghesi si qualificano come primi se vince e il Rangers no, oppure in caso di pareggio e contemporanea sconfitta del Glasgow in Polonia.

Gruppo D

Il Rangers (11) passa come primo se vince contro il Lech Poznan oppure se otterrà lo stesso risultato del Benfica.

Il Benfica (11) passa come primo se vince contro lo Standard Liegi e il Rangers non vince, oppure se pareggia e il Rangers perde.

Il Lech Poznan (3) è già eliminato.

Lo Standard Liegi (3) è già eliminato.