Europa League, Gruppo E: Granada e PSV qualificate ma si giocano il primo posto

Nel Gruppo E di Europa League, questa sera verrà deciso soltanto il piazzamento finale di Granada e PSV, squadre già qualificate ai sedicesimi durante gli scorsi turni. Il Granada si qualificherà come primo nel girone in caso di vittoria o comunque di mancata vittoria da parte degli olandesi. Il PSV si qualifca primo se vincerà in casa contro l'Omonoia e contemporaneamente gli spagnoli non vinceranno in casa del PAOK. I greci e i ciprioti sono già stati eliminati in precedenza.

Il Granada (10) passa come primo del girone vincendo contro il PAOK o con una mancata vittoria del PSV.

Il PSV (9) si qualifica come primo del girone se vince in casa contro l'Omonoia e in contemporanea il Granada paregge o perde in Grecia.

Il PAOK (5) è già eliminato.

L'Omonoia (4) è già eliminato.