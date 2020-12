Europa League, Gruppo G: le formazioni ufficiali di Braga-Zorya e Leicester-AEK

Di seguito le formazioni ufficiali di Braga-Zorya e Leicester-AEK, valide per il Gruppo G di Europa League. Giochi già fatti per quel che riguarda le due qualificate. Ci si gioca il primo posto del girone col Leicester che è in vantaggio negli scontri diretti sul Braga, per cui agli uomini di Rodgers basterà non fare peggio in questo confronto a distanza:

BRAGA (4-3-3): Tiago Sa; Zé Carlos, Carmo, Vitor Tormena, Raul Silva; Fransergio, Novais, André Horta; Galeno, Guilherme, Ruiz. All. Carvalhal.

ZORYA (4-3-3): Shevchenko; Favorov, Ivaniseniam Abu Hanna, Ciganiks; Nazryna, Kochergin, Yurchenko; Kabaiev, Gladkiy, Gromov. All. Skripnik.

ARBITRO: Stefanski (Polonia)

- - -

LEICESTER (4-3-2-1): Ward; Justin, Fofana, Evans, Thomas; Praet, Ndidi, Tielemans; Under, Barnes; Iheanacho. All. Rodgers.

AEK (3-5-2): Tsintotas; Hnid, Svarmas, Nedelcearu; Vasilantonopoulos, Mantalos, André Simoes, Krsticic, Mitaj; Garcia, Ansarifad. All. Carrera.

ARBITRO: Visser (Belgio)