Europa League, Gruppo G: Leicester e Braga si sfidano per la leadership. AEK e Zorya out

Nel Gruppo G di Europa League, Leicester e Braga sono già qualificate ma resta da capire chi concluderà il girone in testa e dunque piazzandosi meglio in vista del sorteggio per i sedicesimi. Le Foxes si qualificano vincendo la partita interna contro l'AEK oppure eguagliando il risultato del Braga che giocherà in casa contro lo Zorya. I portoghesi si qualificheranno se vinceranno e il Leicester non ci riuscirà, oppure con un pareggio in caso di sconfitta degli inglesi. Zorya e AEK sono già state eliminate.

Gruppo G

Il Leicester (10) passa come primo del girone con una vittoria o comunque eguagliando il risultato del Braga.

Il Braga (10) passa come primo se vince e il Leicester non ci riesce, oppure se pareggia mentre il Leicester viene sconfitto.

Il Zorya Luhansk è già eliminato.

L'AEK Athens è già eliminato.