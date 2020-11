Europa League, Gruppo I: il girone ha un padrone ben preciso, il Villarreal di Emery

vedi letture

Non si ferma davvero più il Villarreal e se non c'è Alcacer a fare il mattatore, ecco che che ci pensa Carlos Bacca a fungere da catalizzatore per l'attacco del Sottomarino Giallo. La formazione iberica, nonostante il ritardo causato dal maltempo, non ha alcun problema, sul terreno reso pesante dalla pioggia, a distruggere il Maccabi e volare al primo posto solitario del Gruppo I.

Sivasspor-Qarabag 2-0

(11' Osmanpasa, 88' Koyode)

Villarreal-Maccabi Tel Aviv 4-0

(4', 52' Bacca, 71' Baena, 81' Nino)

Gruppo I

Villarreal 9

Maccabi Tel Aviv 6

Sivasspor 3

Qarabag 0