Europa League, Gruppo I: le formazioni ufficiali di Maccabi TA-Sivasspor. In palio la qualificazione

Di seguito le formazioni ufficiali di Maccabi Tel Aviv-Sivasspor, valida per il Gruppo I di Europa League che comprende anche Villarreal e Qarabag, che non scenderanno in campo a seguito del focolaio in seno alla squadra azera. Partita tuttavia inutile, a differenza di quella di stasera in Israele dove in palio c'è la qualificazione. Maccabi avanti di due lunghezze e con due risultati su tre disponibili:

MACCABI TEL AVIV (4-3-3): Tenenbaum; Kandil, Hernandez, Tibi, Saborit; Peretz, Golasa, Glazer; Biton, Pesic, Cohen. All. Donis.

SIVASSPOR (4-3-1-2): Samassa; Robin Yalcin, Caner Osmanpasa, Appindangoy, Camara; Fajr, Claudemir, Gradel; Hakan Arslan; Kayode, Yatabaré.

ARBITRO: Treimanis (Lituania)