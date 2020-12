Europa League, Gruppo I: primo posto blindato per il Villarreal. Maccabi-Sivasspor per il 2° posto

Nel Gruppo I di Europa League è già stato assegnato il primo posto del girone con il Villarreal che non potrà essere raggiunto qualsiasi risultato otterrà nell'ultima giornata. Resta però da determinare la seconda classficata, con il Maccabi Tel Aviv che passerà in caso di vittoria o pareggio, mentre il Sivasspor ha solo la vittoria come risultato utile per passare ai sedicesimi. Il Qarabag, è già stato eliminato.

Gruppo I

Il Villarreal (13) si è già qualificato come primo nel girone.

Il Maccabi Tel-Aviv (8) si qualifica vincendo o pareggiando.

Il Sivasspor (6) si qualifica solo con una vittoria.

Il Qarabağ (1) è già eliminato.