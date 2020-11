Europa League, Gruppo J: il LASK rimette tutto a posto. Tre squadre a 6, Ludogorets a 0

Equilibrio totale nel Gruppo J di Europa League dopo tre giornate di fase a gironi, fatta eccezione per il Ludogorets, che ha perso con tutte e vede ad un passo l'eliminazione. Anversa e LASK, scese in campo stasera, si sono date battaglia in Belgio, ma alla fine gli austriaci hanno avuto la meglio e possono così festeggiare il primo posto del girone, in coabitazione proprio dei belgi e del Tottenham.

Ludogorets-Tottenham 1-3

(13' Kane (T), 33' Lucas Moura (T), 50' Keseru (L), 62' Lo Celso (T))

Anversa-LASK 0-1

(54' Eggestein)

GRUPPO J

Anversa 6

Tottenham 6

LASK 6

Ludogorets 0