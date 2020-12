Europa League, Gruppo J: il Tottenham deve battere l'Antwerp per soffiargli il primo posto

Nel Gruppo J sono già qualificate per i sedicesimi di finale l'Antwerp e il Tottenham, ma solo lo scontro diretto di questa sera determinerà chi passerà come primo in vista dei sorteggi. Ai belgi basterà non perdere contro la squadra di Mourinho, che invece è costretta a vincere in casa per classificarsi in testa. LASK e Ludogorets si sfideranno per la gloria dei tre punti ma essendo già entrambe eliminate.

L'Antwerp (12) passa come primo se vince o pareggia contro gli inglesi nello scontro diretto.

Il Tottenham (10) come primo solo con una vittoria.

Il LASK (7) è già eliminato.

Il Ludogorets (0) è già eliminato.