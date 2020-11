Europa League, Gruppo J: Tottenham ok, ma il primo posto del girone è solo virtuale

vedi letture

La brutta figura della settimana scorsa ha rimesso in riga il Tottenham, che stasera ha chiuso la questione tre punti nel giro di 30 minuti contro il Ludogorets, in Bulgara. Per gli Spurs momentaneo primo posto del girone, mentre Anversa e LASK sono attualmente in campo nell'altra gara del gruppo.

Ludogorets-Tottenham 1-3

(13' Kane (T), 33' Lucas Moura (T), 50' Keseru (L), 62' Lo Celso (T))

In corso : Anversa-LASK 0-0

GRUPPO J

Anversa 6

Tottenham 6*

LASK 3

Ludogorets 0*

*una gara in più