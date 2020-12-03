Europa League, Gruppo K: le formazioni ufficiali di CSKA-Wolfberg e Feyenoord-D. Zagabria
Sono CSKA Mosca-Wolfberg e Feyenoord-Dinamo Zagabria le due gare delle 18.55 valide per la quinta giornata del Gruppo K di Europa League. Di seguito le formazioni ufficiali:
CSKA-WOLFBERG
CSKA (4-2-3-1): Akinfeev; Zainutdinov, Diveev, Magnusson, Schennikov; Maradishvili, Oblyakov; Kuchaev, Vlasic, Akhmetov; Chalov.
WOLFBERG (4-3-1-2): Kofler; Novak, Baumgartner, Lochoshvili, Scherzer; Tafarner, Leitgeb, Sprangler; Liendl; Peretz, Vizinger.
FEYENOORD-DINAMO ZAGABRIA
FEYENOORD (4-3-3): Marsman; Geertruida; Spajic, Senesi, Malacia; Diemers, Toornstra, Orkum Kokcu; Berghuis, Linssen, Narsingh.
DINAMO ZAGABRIA (4-3-1-2): Livakovic; Moharrami, Lauritsen, Theophile-Catherine, Gvardiol; Ademi, Jakic, Ivanusec; Majer; Kastrati, Petkovic.
La classifica del gruppo K
Dinamo Zagabria 8
Feyenoord 5
Wolfsberger 4
CSKA Mosca 3
Testata giornalistica Aut.Trib.di Arezzo n. 13/05 del 10/11/2005
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