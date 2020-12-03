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Europa League, Gruppo K: le formazioni ufficiali di CSKA-Wolfberg e Feyenoord-D. Zagabria

Europa League, Gruppo K: le formazioni ufficiali di CSKA-Wolfberg e Feyenoord-D. Zagabria
Oggi alle 18:11Calcio estero
di Lorenzo Di Benedetto

Sono CSKA Mosca-Wolfberg e Feyenoord-Dinamo Zagabria le due gare delle 18.55 valide per la quinta giornata del Gruppo K di Europa League. Di seguito le formazioni ufficiali:

CSKA-WOLFBERG

CSKA (4-2-3-1): Akinfeev; Zainutdinov, Diveev, Magnusson, Schennikov; Maradishvili, Oblyakov; Kuchaev, Vlasic, Akhmetov; Chalov.

WOLFBERG (4-3-1-2): Kofler; Novak, Baumgartner, Lochoshvili, Scherzer; Tafarner, Leitgeb, Sprangler; Liendl; Peretz, Vizinger.

FEYENOORD-DINAMO ZAGABRIA

FEYENOORD (4-3-3): Marsman; Geertruida; Spajic, Senesi, Malacia; Diemers, Toornstra, Orkum Kokcu; Berghuis, Linssen, Narsingh.

DINAMO ZAGABRIA (4-3-1-2): Livakovic; Moharrami, Lauritsen, Theophile-Catherine, Gvardiol; Ademi, Jakic, Ivanusec; Majer; Kastrati, Petkovic.

La classifica del gruppo K

Dinamo Zagabria 8
Feyenoord 5
Wolfsberger 4
CSKA Mosca 3

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