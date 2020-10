Europa League, i finali delle gare delle 18:55: tonfi per Tottenham e Feyenoord. Pari Celtic

Cadono a sorpresa Tottenham e Feyenoord nella seconda giornata di Europa League. I londinesi vengono battuti di misura dall’Anversa, mentre gli olandesi subiscono un pesante 4-1 in casa contro il Wolfsberger. Vittorie ampie per Hoffenheim (4-1 al Gent), Stella Rossa (5-1 allo Slovan Liberec con Falcinelli in gol). Pareggia il Celtic 2-2 a Lille con rimonta francese, mentre il LASK vince 4-3 contro il Ludogorets. Vittoria esterna per il Leicester (2-1 ad Atene). Solo uno 0-0 quello fra CSKA Mosca e Dinamo Zagabria.

Questo il programma della seconda giornata:

Ore 18:55

AEK Atene-Leicester 1-2 (49° Tankovic; 18° rig. Vardy, 39° Choudhury)

Zorya-Braga 1-2 (96° Ivanisenia; 4° Paulinho, 11° Gaitan)

Lilla-Celtic 2-2 (67° Celik, 75° Ikone; 28°, 33° Elyounoussi)

Milan-Sparta Praga 3-0 (24° Diaz, 57° Leao, 67° Dalot)

Qarabag-Villarreal 1-3 (78° Kwabena; 80° Pino, 85°, 95° rig. Alcacer)

Sivasspor-Maccabi Tel Aviv 1-2 (55° Kayode; 68° rig. Biton, 75° Preetz)

Anversa-Tottenham 1-0 (29° Rafaelov)

LASK-Ludogorets 4-3 (2°, 56° Balic, 12° Gruber, 35° Raguz; 13°, 67°, 74° rig. Manu)

CSKA Mosca-Dinamo Zagabria 0-0

Feyenoord-Wolfsberger 1-4 (54° Berghuis; 4° rig., 13° rig., 60° Liendl, 66° rig. Jovljic)

Gent-Hoffenheim 1-4 (93° Kleindienst;35° rig. Belfodil, 52° Grillitsch, 73° Gacinovic, 94° Dabbur)

Stella Rossa-Slovan Liberec 5-1 (7°, 22° El Fardou Ben, 50° Gajic, 67° Katai, 70° Falcinelli; 41° Matousek)

Ore 21:00

CFR Cluj-Young Boys

Roma-CSKA Sofia

Arsenal-Dundalk

Molde-Rapid Vienna

Nizza-Hapoel Beer Sheva

Slavia Praga-Bayer Leverkusen

Glasgow Rangers-Lech Poznan

Benfica-Standard Liegi

AZ Alkmaar-Rijeka

Real Sociedad-Napoli

Granada-PAOK Salonicco

Omonia-PSV Eindhoven