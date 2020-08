Europa League, i risultati al 45': Wolves avanti grazie a Jimenez, 0-0 tra Basilea ed Eintracht

Primi 45' di gioco in archivio in Europa League. Poche emozioni nelle due sfide delle ore 21.00: il Wolverhampton è in vantaggio contro l'Olympiacos grazie al gol del solito Jimenez. Il match però è ancora aperto, visto il pareggio per 1-1 nella gara d'andata.

Serve invece un mezzo miracolo all'Eintracht Francoforte, che deve rimontare il 3-0 interno: a Basilea tutto è ancora fermo sullo 0-0, ma André Silva e compagni hanno giocato tutto il primo tempo nella metà campo degli svizzeri. Chi passerà il turno in questa sfida affronterà lo Shakhtar Donetsk, mentre la vincente del Molineux Stadium se la vedrà col Siviglia.

