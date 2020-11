Europa League, il Leicester cala un poker. Non succedeva dal lontano 1961

Dopo 59 anni il Leicester è riuscito a segnare quattro gol in una gara di una competizione continentale. Prima del 4-0 di questa sera contro il Braga infatti il club inglese era riuscito a calare un poker solo nel lontano 1961 quando nell’allora Coppa delle Coppe vinse contro i nordirlandesi del Glenavon per 4-1.

4 - Leicester City have scored four goals in a European match for the first time since their first ever match in Europe, when they won 4-1 against Glenavon in the Cup Winners' Cup in 1961. Rout.

— OptaJoe (@OptaJoe) November 5, 2020