Europa League, il Siviglia batte lo United 2-1 e vola in finale: gli highlights del match

Vittoria fondamentale per il Siviglia, che batte 2-1 il Manchester United e vola in finale. Decisivo il gol di De Jong che supera De Gea e regala la quarta finale in sette anni agli spagnoli. Nulla da fare per i red devils, che non riescono a superare la 'maledizione' Solskjaer': il manager inglese ha perso ben tre semifinali su tre in questa stagione.