Europa League, le formazioni ufficiali di Espanyol-Wolverhampton

Espanyol e Wolverhampton hanno diramato le formazioni ufficiali per la sfida valevole per i sedicesimi di Europa League. Gara che sembra comunque in discesa per i Wolves dopo il 4-0 dell'andata.

Espanyol

Prieto; Gomez, Calero, Naldo, Pedrosa; Melendo, Victor Sanchez, David Lopez, Darder; Vargas, Calleri.

Wolverhampton

Rui Patricio; Boly, Coady, Kilman; Doherty, Dendoncker, Gibbs-White, Joao Moutinho, Ruben Vinagre; Traoré, Podence.