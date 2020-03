Europa League, le partite in programma per oggi

vedi letture

Oggi si torna in campo per disputare l'andata degli ottavi di Europa League. Roma e Inter non scenderanno in campo a causa delle restrizioni per l'Italia del Corona Virus e le due gare verranno posticipate. Ecco il programma completo:

Le partite in programma:

18:55 Basaksehir-FC Copenhagen

18:55 Francoforte-Basilea

18:55 LASK-Manchester Utd

Posticipata Siviglia-Roma

Posticipata Inter-Getafe

21:00 Olympiakos-Wolves

21:00 Rangers-Leverkusen

21:00 Wolfsburg-Shakhtar