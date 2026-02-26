Europa League, Milenkovic guida la colonia italiana del Nottingham Forest contro Guendouzi
L'ex centrocampista della Lazio, Matteo Guendouzi, parte titolare nella formazione del Fenerbahce che alle ore 18.45 affronterà il Nottingham Forest. Tanti gli ex Serie A anche sul fronte inglese, visto che iniziano l'incontro l'ex Torino Ola Aina, l'ex Fiorentina Nikola Milenkovic e l'ex Bologna Dan Ndoye. Questi i due undici del ritorno del playoff di Europa League (3-0 il risultato dell'andata), in programma al City Ground:
Nottingham Forest (4-2-3-1): Ortega; Ola Aina, Milenkovic, Morato, Williams; Yates, Anderson; Hutchinson, Gibbs-White, Ndoye; Igor Jesus. Allenatore: Vitor Pereira.
Fenerbahce (4-2-3-1): Cetin; Semedo, Demir, Guendouzi, Mercan; Kante, Yuksek; Nene, Asensio, Akturkoglu; Cherif. Allenatore: Tedesco.
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Un miracolo fatto e uno sfiorato. Atalanta da urlo, Juventus quasi: il calcio italiano dà un segnale dopo la delusione del doppio ko dell'Inter. Spalletti merita il rinnovo a prescindere da tutto, è la dirigenza che dovrebbe essere messa in dubbio
VAR e arbitri: continua la polemica. L'espulsione di Kelly fa capire che il problema non è in Italia
La UEFA giustifica il rosso a Kelly, inizia l'avvicinamento alla 27^ di Serie A: le top news delle 18
Salernitana, l'effetto Cosmi parte dalla playlist: "Giudico i calciatori dalla musica che ascoltano"
