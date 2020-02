vedi letture

Europa League, Sporting Braga-Rangers 0-1. Scozzesi agli ottavi di finale

Sono i Rangers di Glasgow i primi a qualificarsi agli ottavi di finale di Europa League. Dopo il 3-2 allo Sporting Braga nell'andata disputata ad Ibrox Park gli scozzesi si sono imposti anche in casa dei lusitani per 1-0. Decisivo il gol al 61' di Ryan Kent. Da segnalare per i Rangers anche il rigore sbagliato al 46' dall'ex Fiorentina Ianis Hagi autore, poi, dell'assist per la rete della vittoria.