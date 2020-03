Europeo rinviato al 2021, la federcalcio tedesca: "Non c'era alternativa, brava UEFA"

Attraverso i propri canali, la DFB, federcalcio tedesca, ha espresso approvazione per la scelta della UEFA di rinviare di un anno l'Europeo. Nello specifico, il presidente Fritz Keller ha dichiarato: "Vorremmo ringraziare tutti i responsabili delle decisioni per quanto riguarda politica, economia, sport e società che si stanno assumendo la responsabilità in questi giorni, in un momento difficile in cui sfide senza precedenti devono essere affrontate insieme. Solo se agiamo insieme, possiamo superare questa crisi: vorrei ringraziare tutti coloro che hanno contribuito all'organizzazione del nostro movimento affinchè numero di nuove infezioni non continui ad aumentare. Ringrazio i colleghi della UEFA, di cui non siamo meno responsabili nell'ospitare il Campionato europeo, oggi hanno rispettato le loro responsabilità e hanno elaborato un piano per le loro 55 associazioni associate. Sapendo che tutto ciò che decidiamo qui e oggi potrebbe essere obsoleto domani o dopodomani. Ora dobbiamo imparare a pensare ai prossimi senari, non c'era alternativa al rinvio del campionato europeo. Ora è il momento di non mettere a rischio la salute delle persone, non solo in Germania e in Europa, ma in tutto il mondo. Allo stesso tempo, dobbiamo pensare a come il calcio continuerà dopo la pandemia".