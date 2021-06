Europeo U21, chi in finale con il Portogallo? Le formazioni di Olanda-Germania, c'è Kluivert

vedi letture

Chi giocherà in finale contro il Portogallo? Tra poco scenderanno in campo Olanda e Germania per la seconda semifinale dell'Europeo Under 21. Ecco le formazioni della sfida:

OLANDA (4-3-3): Bijlow; Teze, Schuurs, Botman, Malacia; De Wit, Harroul, Kadioglu; Stengs, Boadu, Kluivert.

GERMANIA (4-2-3-1): Dahmen; Baku, Pieper, Schlotterbeck, Raum; Dorsch, Maler; Wirtz, Ozean, Berisha; Nmecha.