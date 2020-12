Everton, Ancelotti: "Abbiamo meritato la vittoria. Giocato con grande spirito, contento per i tifosi"

Uscito vittorioso contro il Chelsea, Carlo Ancelotti, allenatore dell'Everton, ha commentato così la prestazione dei suoi ai microfoni di BT Sport: "Sono contento di aver potuto vincere di fronte ai nostri tifosi, siamo molto contenti per loro, siamo contenti abbiamo visto un buon Everton. Abbiamo giocato con uno spirito fantastico, difensivamente abbiamo fatto molto bene, la squadra si è sacrificata ed era il nostro obiettivo visto l'avversario: contro una squadra come il Chelsea hai bisogno di sacrificio. Siamo stati pericolosi in contropiede e non abbiamo concesso molte opportunità. Penso che abbiamo meritato la vittoria".