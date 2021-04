Everton, Ancelotti celebra la vittoria sull'Arsenal: "Finalmente siamo tornati"

vedi letture

Carlo Ancelotti, allenatore dell'Everton, ha commentato ai microfoni della BBC la vittoria per 0-1 ottenuta sul campo dell'Arsenal grazie all'autorete di Leno: "Era molto importante vincere per restare attaccati alle posizioni di vertice della classifica. La prestazione è stata buona e questo ci dà fiducia per le prossime partite. Vincere dopo venticinque anni in casa dell'Arsenal è un regalo incredibile per i nostri tifosi. Abbiamo provato a giocare quando possibile e siamo stati fortunati a trovare il gol. L'Arsenal ha fatto una buona partita e forse ha giocato meglio di noi con il pallone tra i piedi, ma in difesa siamo stati davvero solidi. Finalmente posso dire che siamo tornati. Abbiamo avuto un momento difficile con tanti infortuni ma questa vittoria ci dà più motivazione per i prossimi incontri".