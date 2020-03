Everton, Ancelotti chiama un tifoso in difficoltà: il progetto Blue Family a gonfie vele

Splendida iniziativa dell'Everton e di Carlo Ancelotti. Il tecnico italiano ha fatto una telefonata privata a un tifoso dei Toffees nell'ambito della campagna Blue Family, promossa dal club inglese per sostenere i più bisognosi in questi giorni difficili. Ancelotti ha chiamato il poliziotto Mark, 52 anni, a cui è stata diagnosticata una malattia dei motoneuroni [MND] 12 mesi fa e che si trova attualmente in autoisolamento come precauzione contro il coronavirus. I due si sono scambiati aneddoti e consigli, parlando delle serie Netflix preferite e dei ricordi più belli dell'uomo legati all'Everton: la vittoria in Coppa delle Coppe e quella in Coppa d'Inghilterra, entrambe vissute allo stadio.