Everton, Ancelotti deluso dall'operato della società sul mercato: voleva Magalhaes e Hojbjerg

Secondo le ultime indiscrezioni del Daily Star, Carlo Ancelotti sarebbe alquanto deluso dall'operato della società sul mercato. Il tecnico infatti aveva suggerito obiettivi come Gabriel Magalhaes e Pierre-Emile Hojbjerg per rinforzare il suo Everton ma il primo è vicinissimo all'Arsenal e il secondo è andato al Tottenham. Questo ha scatenato la grande delusione del tecnico italiano che spera nell'arrivo di giocatori importanti per rinforzare la rosa come aveva progettato sin dall'inizio.