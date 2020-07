Everton, Ancelotti deluso: "Prestazione inaccettabile, dobbiamo cambiare atteggiamento"

vedi letture

Carlo Ancelotti non può essere soddisfatto per l'ennesimo passo falso del suo Everton, sconfitto 3-0 dal Wolverhampton. I Toffees dicono addio ai sogni europei: "È stata una prestazione davvero frustrante. La squadra non è mai stata in partita e dobbiamo lavorare più su questo che sull'aspetto tecnico e tattico. Ci sono sicuramente delle scusanti ma non vogliamo usarle. La prestazione non è stata accettabile. Ho già parlato con i giocatori: dobbiamo prepararci per il prossimo match e avere un atteggiamento molto diverso".