Everton, Ancelotti deve rinunciare a tre elementi per le ultime partite. Anche Delph k.o.

Carlo Ancelotti, manager dell'Everton, ha annunciato in conferenza stampa che l'Everton ha perso fino al termine della stagione ben tre elementi: Mason Holgate, Yerri Mina e Fabian Delph, infatti, non recupereranno dai rispettivi infortuni. Per loro la Premier League è già finita. "Nell'ultimo periodo abbiamo giocato molto e credo che siamo stati fortunati a non avere molti problemi sotto questo aspetto. Può succedere". I Toffees giocheranno lunedì contro lo Sheffield United e chiuderanno il campionato il 26 luglio contro il Bournemouth.