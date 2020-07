Everton, Ancelotti: "Digne piace a tante squadre ma non andrà via"

vedi letture

Il Chelsea è stato accostato con insistenza a Lucas Digne, difensore dell'Everton che piace molto a Frank Lampard. Tuttavia Carlo Ancelotti non sembra disposto a far partire l'ex Roma: "I questo momento, ci sono molte voci. Lucas Digne è un giocatore importante per noi, quindi non c'è modo che possa andarsene", ha assicurato il tecnico italiano.