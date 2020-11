Everton, Ancelotti: "Era importante tornare alla vittoria, non possiamo prendere tutti questi gol"

E' tornato alla vittoria l'Everton che ha trionfato per 3-2 in casa del Fulham. Carlo Ancelotti infatti dopo la gara ha sottolineato l'importanza di tornare a fare punti: "La cosa più importante era tornare a vincere. Abbiamo perso energie nella ripresa, i giocatori erano stanchi, ho cambiato per mettere più gambe fresche in campo ma abbiamo perso un po' di qualità e abbiamo dovuto difendere il risultato ma alla fine è andata bene. Alex Iwobi ha giocato bene, come gli altri hanno giocato davvero bene. Sono contento per lui. In quella posizione di terzino può mostrare le sue qualità. Dobbiamo migliorare difensivamente. Non eravamo così compatti e non così vicini al traguardo. Abbiamo tempo questa settimana per lavorare su questo".