Everton, Ancelotti evita la squalifica: paga la multa e sarà in panchina col Chelsea

La FA ha sanzionato Carlo Ancelotti per cattiva condotta dopo l'espulsione rimediata per aver protestato in modo troppo acceso nei confronti dell'arbitro Chris Kavanagh, al termine della sfida pareggiata 1-1 contro il Manchester United. La rabbia del tecnico italiano era esplosa dopo che il VAR aveva annullato a Dominic Calvert-Lewin il gol della vittoria nei minuti di recupero. Ancelotti ha accettato di pagare la multa di 8.000 sterline e questo significa che sarà regolarmente in panchina contro il Chelsea, sua ex squadra.