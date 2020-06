Everton, Ancelotti: "Gordon? Gioca titolare perché si è allenato bene"

Carlo Ancelotti, tecnico dell'Everton, ha parlato a pochi minuti dal fischio d'avvio del 236° derby del Merseyside tra i "Toffees" e il Liverpool di Klopp: "Gordon gioca titolare perché si è allenato bene, ha dimostrato di essere in fiducia e si merita questa opportunità: credo sappia gestire bene la pressione dell'esordio da titolare. Non possiamo sapere cosa accadrà a giocare un match così importante senza l'apporto del pubblico. Il nostro schema di gioco non cambia, ci affideremo comunque al 4-4-2 ma qualcosa sarà modificato in relazione alla nostra avversaria".