Everton, Ancelotti guarda al PSG per la difesa: Thiago Silva e Kurzawa gli obiettivi

Secondo quanto rivelato da Le10sports.com il futuro del difensore Thiago Silva, in uscita a fine stagione dal Paris Saint-Germain, potrebbe essere in Premier League. Il suo ex allenatore Carlo Ancelotti, che vanta ottimi rapporti col brasiliano, infatti sarebbe tentato di portarlo all’Everton nella prossima stagione e starebbe osservando la situazione relativa al classe ‘84. Oltre a Silva il club inglese starebbe guardando anche a un altro giocatore in uscita dal club parigino: l’esterno difensivo Layvin Kurzawa.