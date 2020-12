Everton, Ancelotti: "Ha fatto più notizia la sconfitta del Chelsea della nostra vittoria"

Carlo Ancelotti, tecnico dell'Everton, è intervenuto in conferenza stampa per parlare della sfida di domani contro il Leicester. E torna sulla vittoria contro il Chelsea: "Credo che abbia fatto più rumore la sconfitta del Chelsea che la vittoria dell'Everton, ma a noi va bene così. Siamo soddisfatti della nostra prestazione. E se vogliamo fare risultato a Leicester dobbiamo fare lo stesso, ossia difendere bene e restare concentrati": Domani sarà indisponibile James Rodriguez e non verrà rischiato nemmeno Coleman in difesa. Sul colombiano ha dichiarato: "Ha iniziato ieri il lavoro individuale. Va valutato quotidianamente".