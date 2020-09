Everton, Ancelotti: "James Rodriguez? Con le sue qualità siamo sicuramente migliori"

Carlo Ancelotti, tecnico dell'Everton, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport UK a pochi minuti dal calcio d'inizio di Tottenham-Everton, valevole per la 1ª giornata della Premier League 2020/2021:

"I nuovi acquisti (Allan, Doucouré, James Rodríguez e Nkounkou, ndr) sono in buone condizioni - dichiara l'allenatore dei Toffees -, si sono allenati bene in settimana. Devono adattarsi alla squadra così come la squadra deve adattarsi a loro. Sono in grado di giocare e sono sicuro che faranno vedere le loro qualità".

Su James Rodríguez: "James è stato felice di venire qui anche perché, nella passata stagione, non ha trovato molto spazio. Non vede l'ora di tornare a giocare con continuità. Al momento non è al 100%, ma penso che possa far vedere le sue qualità e con le sue qualità siamo sicuramente migliori".