Everton, Ancelotti: "Nessun rimpianto per il ko, la prestazione è stata buona"

Carlo Ancelotti, allenatore dell'Everton, ha commentato la sconfitta per 0-2 rimediata in casa contro il Manchester United, che ha sancito l'eliminazione dalla Carabao Cup dei Toffees. Queste le parole del tecnico italiano riportate da Sky Sports: "Ci eravamo messi nelle condizioni di poter vincere. Dovevamo fare una buona prestazione difensiva, cosa che ci è riuscita di più nel secondo tempo. Abbiamo avuto un inizio difficile ma dopo venti minuti la partita era sotto controllo. In occasione del gol abbiamo lasciato troppo spazio a centrocampo e poi è venuta fuori la qualità di Cavani che ha segnato una rete fantastica. Ad ogni modo, non dobbiamo avere rimpianti perché la squadra ha fatto una buona prestazione, si è sacrificata e ha lavorato duro. Adesso non vediamo l'ora che arrivi la prossima partita".