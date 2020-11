Everton, Ancelotti: "Non è un buon periodo, ma ho fiducia che torneremo meglio dopo la sosta"

Carlo Ancelotti, manager dell'Everton, parla così a Sky Sports UK dopo la sconfitta interna contro il Manchester United: "Penso che il secondo tempo sia stato buono e invece i problemi siano arrivati dopo il nostro vantaggio: non abbiamo difeso bene, abbiamo concesso troppo facilmente a loro di fare due gol. Dovevamo giocare nel primo tempo come nel secondo, dovevamo difendere meglio: dietro eravamo lenti, abbiamo concesso troppe opportunità. Dobbiamo migliorare, l'avevo detto prima della gara e lo ripeto anche adesso. Purtroppo non è un buon periodo, con tre sconfitte e parecchi problemi ma sono fiducioso che dopo la pausa per le Nazionali torneremo in una condizione diversa".