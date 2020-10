Everton, Ancelotti: "Peccato per il derby senza tifosi. Vogliamo regalare loro una gioia"

Carlo Ancelotti, allenatore dell'Everton, commenta così a Sky Sport UK il derby contro il Liverpool in procinto di cominciare: "Sarà un buon test per capire come stiamo, una sfida come sempre entusiasmante. Purtroppo non è un bel momento, con dei protocolli da rispettare e senza i nostri tifosi: vogliamo dar loro una gioia. Sarà una partita particolare ma non cambierà nulla".