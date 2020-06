Everton, Ancelotti perde Walcott: l'inglese sotto i ferri, 4 settimane di stop

Carlo Ancelotti non potrà contare su Theo Walcott alla ripresa del campionato. Come comunicato dal sito ufficiale dell'Everton infatti, l'attaccante è stato operato per correggere un problema addominale e sarà costretto a rimanere lontano dai campi da gioco per almeno 4 settimane.