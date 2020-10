Everton, Ancelotti: "Prestazione completa. James? I giocatori di qualità si ambientano subito"

Il tecnico dell'Everton, Carlo Ancelotti, è intervenuto ai microfoni dei media inglesi dopo il poker rifilato al Brighton: "Il Brighton ha giocato bene. Abbiamo giocato bene anche noi. Abbiamo gestito bene la situazione della partita. Avevamo compostezza difensiva e occasioni in contropiede. La prestazione è stata completa e per questo abbiamo meritato di vincere. James Rodriguez? Come ho detto la prima giornata, i giocatori di qualità non hanno problemi di ambientazione. La qualità c'è perché il calcio non è così complicato. Il campo è sempre lo stesso, gli avversari sono sempre 11, la palla è la stessa, la porta non si muove. Il calcio è semplice. Non è complicato ".

Sull'impressionante inizio di stagione di Dominic Calvert-Lewin, Ancelotti ha aggiunto: "È fiducioso, lo stiamo vedendo migliorare e sta segnando gol e questa è la motivazione più importante per un attaccante. Questo è il momento di Dominic".