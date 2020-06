Everton, Ancelotti: "Prestazione positiva soprattutto a livello difensivo"

Carlo Ancelotti, tecnico dell'Everton, ha parlato al termine del match pareggiato per 0-0 contro la capolista Liverpool: "Credo che sia stata una prestazione positiva soprattutto a livello difensivo perché non abbiamo concesso particolari opportunità ai nostri avversari. Abbiamo mostrato carattere e personalità, portando a termine ciò che avevamo programmato per questa gara. Non abbiamo lasciato tanto spazio a Van Dijk e infatti si sono appoggiati maggiormente su Fabinho. Siamo anche stati vicini alla vittoria".