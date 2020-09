Everton, Ancelotti riabbraccia James: a cena insieme in attesa dell'accordo col Real Madrid

James Rodriguez e Carlo Ancelotti hanno cenato insieme a Liverpool, ieri sera, in attesa che si limino i dettagli dell'operazione tra l'Everton e il Real Madrid. L'affare - scrive As - non è ancora del tutto chiuso, nonostante nella giornata di giovedì il fantasista colombiano abbia già sostenuto e superato le visite mediche con i Toffees. Intanto, però, il manager di Reggiolo ha già riabbracciato il suo pupillo. Avuto già ai suoi ordini ai Blancos, Ancelotti aveva spinto per averlo anche al Napoli, senza successo.