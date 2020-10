Everton, Ancelotti sbotta dopo il rosso a Digne: "Non è una decisione saggia"

Al termine del match perso contro il Southampton, il manager dell’Everton Carlo Ancelotti ha contestato l’espulsione di Digne: "Il cartellino rosso era uno scherzo, non era affatto intenzionale e, quello che è certo, è che non è stata neanche un'azione violenta. Digne non aveva intenzione di far male all'avversario. Non è una decisione saggia, forse poteva starci un giallo perché il contatto è stato fortuito, ma a causa di questo cartellino rosso potremmo perderlo per le prossime tre partite. Penso che si stia esagerando".