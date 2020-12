Everton, Ancelotti: "Secondo posto? Non ce lo aspettavamo, ma vogliamo rimanerci"

vedi letture

Carlo Ancelotti, tecnico dell'Everton, ha commentato la vittoria contro lo Sheffield United: "Siamo veramente soddisfatti di essere secondi. Non ce l’aspettavamo all’inizio della stagione, ma ora che siamo in questa posizione vogliamo rimanerci. Le cose cambiano velocemente in questo campionato: abbiamo avuto un inizio fantastico e poi ci sono state alcune partite in cui siamo calati, ma ora ci siamo ripresi. Speriamo di poter continuare così anche a gennaio".