Everton, Ancelotti: "Siamo dove vogliamo essere, ora continuiamo così"

Carlo Ancelotti, allenatore dell'Everton

Carlo Ancelotti, allenatore dell'Everton, ha commentato la vittoria per 0-2 ottenuta sul campo del Leicester. Queste le parole del tecnico italiano riportate da Express & Star: "Siamo dove vogliamo essere. Se la stagione finisse oggi saremmo soddisfatti. Purtroppo, però, la stagione è ancora lunga e dobbiamo continuare a lottare per rimanere in questa posizione. Siamo stati in grado di ripetere la stessa prestazione che abbiamo fatto contro il Chelsea: siamo stati solidi in difesa e quando abbiamo avuto l'occasione abbiamo segnato. La squadra era ben organizzata, si tratta di un risultato importante. In difesa eravamo a nostro agio: loro hanno avuto più possesso palla ma non hanno avuto occasioni per segnare".