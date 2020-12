Everton, Ancelotti sul rinnovo di Digne: "Siamo felici di lui. Non penso ci saranno problemi"

vedi letture

Everton in trattativa per il rinnovo di Lucas Digne. Sulla situazione dell’ex Roma si è espresso in conferenza stampa il tecnico dei Toffees Carlo Ancelotti: “La situazione è che siamo felici di offrirgli un nuovo contratto a Lucas perché è un giocatore importante sia per il presente che per il futuro. Penso che non sarà un problema il rinnovo perché è contento di essere all’Everton e noi siamo felici di averlo con noi”.