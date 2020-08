Everton, Ancelotti vuole rinforzi in difesa: per la fascia destra si pensa ad Arias

Nuovo obiettivo per l'Everton di Carlo Ancelotti. Secondo il Daily Mail, i Toffees avrebbero mostrato interesse per Santiago Arias: il terzino colombiano, già cercato in passato dal club inglese, sarebbe il sostituto ideale di Sidibé, che è tornato al Monaco dopo aver trascorso un anno in prestito a Liverpool.

