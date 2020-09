Everton, Ancelotti vuole un centrale: idea Godfrey ma il Norwich non è disponibile al prestito

Un difensore centrale per Carlo Ancelotti. L’Everton è a caccia di rinforzi per il pacchetto arretrato e fra i profili graditi all’ex tecnico di Milan e Napoli ci sarebbe Ben Godfrey. I Toffees vorrebbero il giocatore solo in prestito, formula che non convincerebbe del tutto il Norwich - proprietario del cartellino - che valuta il proprio calciatore 25 milioni di sterline.