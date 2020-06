Everton, Baines verso il rinnovo: per Ancelotti è elemento importantissimo nel gruppo

Nonostante le voci che da tempo lo vogliono vicino al trasferimento in MLS, Leighton Baines non ha intenzione di lasciare l'Everton in estate. Il club allenato da Carlo Ancelotti avrebbe così offerto un rinnovo annuale al 35enne terzino, che così può chiudere la carriera da bandiera. Sebbene lo abbia fatto giocare solo tre volte da quando è arrivato in panchina (il titolare è Lucas Digne), il tecnico italiano ha elogiato il contributo di Baines dentro e fuori dal campo.